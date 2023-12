NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend in Rot.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,99 Prozent schwächer bei 15 839,67 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,00 Prozent leichter bei 15 837,12 Punkten, nach 15 997,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 852,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 15 695,58 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der NASDAQ 100 15 099,49 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 490,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, den Wert von 11 994,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 45,82 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 166,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 7,05 Prozent auf 516,61 USD), Illumina (+ 4,14 Prozent auf 114,34 USD), Enphase Energy (+ 2,21 Prozent auf 108,87 USD), Comcast (+ 2,06 Prozent auf 43,08 USD) und Dollar Tree (+ 1,64 Prozent auf 128,22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Sirius XM (-6,56 Prozent auf 4,56 USD), Palo Alto Networks (-3,22 Prozent auf 286,61 USD), Intel (-3,18 Prozent auf 42,35 USD), MercadoLibre (-3,17 Prozent auf 1 599,63 USD) und Zoom Video Communications (-3,03 Prozent auf 68,16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 922 801 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,740 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

