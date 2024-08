NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt am Mittag ab

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,41 Prozent auf 18 790,46 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,368 Prozent höher bei 19 129,56 Punkten, nach 19 059,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 18 786,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 165,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19 682,87 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 440,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 15 750,93 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,58 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PayPal (+ 6,17 Prozent auf 62,58 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,16 Prozent auf 8,77 USD), DexCom (+ 3,22 Prozent auf 69,65 USD), Align Technology (+ 2,32 Prozent auf 229,15 USD) und Cognizant (+ 1,64 Prozent auf 75,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CrowdStrike (-10,84 Prozent auf 230,76 USD), NVIDIA (-6,54 Prozent auf 104,29 USD), Arm (-6,37 Prozent auf 132,43 USD), Super Micro Computer (-5,38 Prozent auf 660,19 USD) und ON Semiconductor (-4,91 Prozent auf 74,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 29 946 294 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Mit 4,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at