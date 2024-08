NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet mit Verlusten

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,47 Prozent auf 18 328,15 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,217 Prozent tiefer bei 18 373,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 413,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 18 431,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 328,15 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 5,07 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 09.07.2024, den Stand von 20 453,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18 113,46 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Wert von 15 101,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Monster Beverage (+ 1,72 Prozent auf 45,78 USD), Micron Technology (+ 1,42 Prozent auf 93,38 USD), Palo Alto Networks (+ 0,83 Prozent auf 320,00 USD), Lam Research (+ 0,72 Prozent auf 804,86 USD) und MercadoLibre (+ 0,59 Prozent auf 1 880,40 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Intel (-3,03 Prozent auf 19,87 USD), ASML (-2,73 Prozent auf 852,73 USD), Enphase Energy (-2,27 Prozent auf 106,33 USD), Illumina (-2,14 Prozent auf 123,99 USD) und Lucid (-2,06 Prozent auf 3,09 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 018 061 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,920 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2024 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at