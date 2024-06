NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,64 Prozent stärker bei 19 915,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,141 Prozent höher bei 19 817,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 789,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 915,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 789,53 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 869,44 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 18 254,69 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.06.2023, den Wert von 14 964,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 20,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 2,81 Prozent auf 70,66 USD), Charter A (+ 2,52 Prozent auf 301,53 USD), Zscaler (+ 2,45 Prozent auf 193,83 USD), QUALCOMM (+ 2,39 Prozent auf 199,82 USD) und Applied Materials (+ 2,10 Prozent auf 237,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Lululemon Athletica (-2,28 Prozent auf 301,27 USD), Keurig Dr Pepper (-1,70 Prozent auf 33,54 USD), Starbucks (-1,56 Prozent auf 78,00 USD), Enphase Energy (-1,34 Prozent auf 103,82 USD) und JDcom (-1,10 Prozent auf 25,97 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 270 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,92 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at