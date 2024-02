NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent fester bei 17 957,51 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,163 Prozent auf 17 962,58 Punkte an der Kurstafel, nach 17 933,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 983,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 901,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 17 421,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 961,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, stand der NASDAQ 100 bei 12 057,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,54 Prozent nach oben. Bei 18 091,62 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 6,21 Prozent auf 141,49 USD), Zoom Video Communications (+ 4,94 Prozent auf 66,24 USD), Palo Alto Networks (+ 4,77 Prozent auf 317,22 USD), Tesla (+ 2,74 Prozent auf 204,87 USD) und Micron Technology (+ 2,72 Prozent auf 91,89 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Workday A (-3,67 Prozent auf 295,95 USD), Amgen (-2,54 Prozent auf 279,09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,91 Prozent auf 172,64 USD), NVIDIA (-1,72 Prozent auf 777,33 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,37 Prozent auf 439,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 479 730 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

