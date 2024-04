NASDAQ 100 aktuell: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,51 Prozent auf 17 403,82 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent stärker bei 17 514,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 493,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 17 590,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 393,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 985,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 16 982,29 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 13 091,79 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,20 Prozent zu. 18 464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 4,34 Prozent auf 2,53 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,28 Prozent auf 505,44 USD), Zoom Video Communications (+ 2,07) Prozent auf 60,30 USD), CSX (+ 1,46 Prozent auf 34,66 USD) und Warner Bros Discovery (+ 1,40 Prozent auf 8,35 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Tesla (-3,60 Prozent auf 149,86 USD), NXP Semiconductors (-3,45 Prozent auf 219,10 USD), Autodesk (-3,43 Prozent auf 207,55 USD), Micron Technology (-2,84 Prozent auf 113,03 USD) und Applied Materials (-2,82 Prozent auf 194,26 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 491 057 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,883 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

