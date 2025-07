NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 20 649,04 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,034 Prozent auf 20 592,56 Punkte an der Kurstafel, nach 20 585,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 20 672,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 492,63 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 406,83 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2025, den Wert von 16 831,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 18 398,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 20 672,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 16,51 Prozent auf 2,47 USD), Microvision (+ 11,64 Prozent auf 1,30 USD), Autodesk (+ 5,59 Prozent auf 296,07 USD), American Superconductor (+ 3,80 Prozent auf 40,66 USD) und CIENA (+ 3,54 Prozent auf 80,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-11,15 Prozent auf 2,55 USD), Geospace Technologies (-6,40 Prozent auf 11,84 USD), Repligen (-6,25 Prozent auf 122,05 USD), Amtech Systems (-5,20 Prozent auf 4,56 USD) und PetMed Express (-4,52 Prozent auf 3,17 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20 862 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,450 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at