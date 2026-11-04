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Kursentwicklung 04.11.2026 22:34:45

NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Für den NASDAQ 100 ging es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,91 Prozent höher bei 28 437,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,591 Prozent fester bei 28 346,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 180,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 829,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 276,22 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,434 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 807,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 733,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 435,70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 13,11 Prozent auf 258,38 USD), AppLovin (+ 10,69 Prozent auf 271,75 USD), Booking (+ 9,83 Prozent auf 170,97 USD), Intuitive Surgical (+ 9,38 Prozent auf 482,10 USD) und DoorDash (+ 8,33 Prozent auf 198,59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-14,42 Prozent auf 188,72 USD), CoreWeave (-9,90 Prozent auf 48,42 USD), Seagate Technology (-8,13 Prozent auf 557,06 USD), Sandisk (-7,91 Prozent auf 1 037,40 USD) und Lumentum (-7,85 Prozent auf 626,75 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43 429 036 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,392 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 309,80 -1,93% AppLovin Corp
Booking Holdings 148,00 -1,20% Booking Holdings
CoreWeave 41,87 6,99% CoreWeave
CrowdStrike 202,15 4,64% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 159,20 2,71% Datadog Inc Registered Shs -A-
DoorDash 161,60 0,51% DoorDash
Intuitive Surgical Inc 410,50 -1,45% Intuitive Surgical Inc
Kraft Heinz Company 22,30 -0,95% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 494,70 9,12% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 637,50 9,31% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 215,75 0,26% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 169,50 4,58% NVIDIA Corp.
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