NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Am Dienstag beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 20 398,62 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,268 Prozent fester bei 20 441,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 386,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 20 266,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 477,00 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der NASDAQ 100 19 659,80 Punkte auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 17 713,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 565,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 23,30 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 9,97 Prozent auf 3,97 USD), Warner Bros Discovery (+ 7,55 Prozent auf 7,98 USD), Illumina (+ 7,44 Prozent auf 125,23 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,40 Prozent auf 203,84 USD) und Paccar (+ 4,15 Prozent auf 108,89 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-3,76 Prozent auf 204,88 USD), Micron Technology (-2,58 Prozent auf 127,49 USD), CrowdStrike (-2,20 Prozent auf 369,05 USD), NVIDIA (-1,62 Prozent auf 126,36 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1,56 Prozent auf 135,84 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39 198 150 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,247 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,07 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at