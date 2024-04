NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 gibt am Mittwochmittag nach.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,16 Prozent schwächer bei 17 959,96 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,17 Prozent auf 17 957,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 169,90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 040,83 Punkte, das Tagestief hingegen 17 932,42 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,940 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 018,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16 793,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 13 051,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,56 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 464,70 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 1,62 Prozent auf 867,40 USD), Constellation Energy (+ 1,62 Prozent auf 191,14 USD), eBay (+ 0,52 Prozent auf 52,23 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 0,42 Prozent auf 519,05 USD) und Booking (+ 0,41 Prozent auf 3 596,23 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CoStar Group (-5,31 Prozent auf 90,61 USD), Walgreens Boots Alliance (-4,72 Prozent auf 18,28 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,45 Prozent auf 49,39 USD), Moderna (-4,07 Prozent auf 107,06 USD) und Enphase Energy (-3,80 Prozent auf 117,34 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 6 287 992 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,906 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at