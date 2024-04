NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,55 Prozent schwächer bei 17 878,78 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,941 Prozent auf 18 331,02 Punkte an der Kurstafel, nach 18 160,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 362,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 875,75 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,20 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 226,48 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 16 282,01 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Wert von 13 100,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,07 Prozent nach oben. 18 464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 2,59 Prozent auf 18,98 USD), Enphase Energy (+ 1,84 Prozent auf 120,78 USD), Tesla (+ 1,62 Prozent auf 171,11 USD), Align Technology (+ 1,56 Prozent auf 314,95 USD) und Moderna (+ 1,05 Prozent auf 102,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-8,26 Prozent auf 165,83 USD), Lululemon Athletica (-4,40 Prozent auf 357,56 USD), JDcom (-4,22 Prozent auf 26,12 USD), Constellation Energy (-3,76 Prozent auf 183,11 USD) und DexCom (-3,73 Prozent auf 133,34 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 20 332 695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,889 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,71 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at