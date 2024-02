NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 17 579,59 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,292 Prozent höher bei 17 664,44 Punkten, nach 17 613,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 578,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 680,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 16 305,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, wies der NASDAQ 100 15 154,93 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 12 464,51 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,26 Prozent zu. Bei 17 682,29 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 4,89 Prozent auf 23,49 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,74 Prozent auf 125,67 USD), Tesla (+ 1,66 Prozent auf 184,07 USD), Cisco (+ 1,66 Prozent auf 50,33 USD) und Align Technology (+ 1,60 Prozent auf 280,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Fiserv (-3,48 Prozent auf 139,14 USD), Atlassian A (-2,29 Prozent auf 210,12 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,15 Prozent auf 170,49 USD), ON Semiconductor (-1,98 Prozent auf 76,05 USD) und Adobe (-1,49 Prozent auf 621,12 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 997 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,841 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

