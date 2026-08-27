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NASDAQ 100-Performance 27.08.2026 20:04:03

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind

Der NASDAQ 100 notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,04 Prozent höher bei 29 527,07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,878 Prozent fester bei 29 480,99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 224,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 366,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 610,62 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,49 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 039,21 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 973,57 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 23 565,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,14 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 19,31 Prozent auf 225,71 USD), Palo Alto Networks (+ 13,43 Prozent auf 384,88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,41 Prozent auf 138,48 USD), Synopsys (+ 10,84 Prozent auf 454,43 USD) und NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 228,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Western Digital (-4,50 Prozent auf 447,78 USD), PDD (-3,34 Prozent auf 83,84 USD), Seagate Technology (-2,75 Prozent auf 823,13 USD), Micron Technology (-2,65 Prozent auf 913,50 USD) und Booking (-2,41 Prozent auf 203,85 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 595 658 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,76 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Comcast Corp. (Class A) 22,80 -2,31% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 195,04 20,54% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 21,57 1,29% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 789,30 -1,85% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 329,00 13,23% Palo Alto Networks Inc
PDD Holdings (spons. ADRs) 72,60 -2,42% PDD Holdings (spons. ADRs)
Seagate Technology 758,00 9,22% Seagate Technology
Strategy (ex MicroStrategy) 117,72 10,64% Strategy (ex MicroStrategy)
Synopsys Inc. 397,00 13,11% Synopsys Inc.
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