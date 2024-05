NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der NASDAQ 100 hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,58 Prozent auf 18 218,00 Punkte nach oben. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,318 Prozent höher bei 18 171,15 Punkten, nach 18 113,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 18 247,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 162,13 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 011,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Stand von 17 962,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 13 347,83 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Charter A (+ 4,13 Prozent auf 274,83 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,61 Prozent auf 8,33 USD), Micron Technology (+ 2,81 Prozent auf 121,12 USD), Applied Materials (+ 2,70 Prozent auf 211,90 USD) und Broadcom (+ 2,61 Prozent auf 1 339,69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Moderna (-1,75 Prozent auf 120,54 USD), Exelon (-1,30 Prozent auf 37,83 USD), Alphabet A (ex Google) (-1,15 Prozent auf 168,01 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,04 Prozent auf 169,80 USD) und Lucid (-0,93 Prozent auf 2,68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 821 164 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,832 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,35 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

