NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart fester

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,90 Prozent höher bei 14 539,93 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,305 Prozent auf 14 453,68 Punkte an der Kurstafel, nach 14 409,78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 565,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 441,89 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14 715,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 718,01 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 11 288,95 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 33,85 Prozent zu Buche. Bei 15 932,05 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,53 Prozent auf 104,93 USD), DexCom (+ 4,54 Prozent auf 92,86 USD), The Kraft Heinz Company (+ 4,13 Prozent auf 32,76 USD), Micron Technology (+ 3,95 Prozent auf 69,51 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,95 Prozent auf 387,76 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil IDEXX Laboratories (-5,71 Prozent auf 376,66 USD), Enphase Energy (-4,34 Prozent auf 76,13 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,61 Prozent auf 20,32 USD), Automatic Data Processing (-3,46 Prozent auf 210,68 USD) und Verisk Analytics A (-2,92 Prozent auf 220,71 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 7 672 742 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,521 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

