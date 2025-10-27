NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 443,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,257 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 446,09 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 24.10.2025 auf 640,85 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 44,61 Prozent gleich.

Der Marktwert von IDEXX Laboratories betrug jüngst 51,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at