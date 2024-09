NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot

Der NASDAQ 100 setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,36 Prozent leichter bei 18 761,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,196 Prozent höher bei 18 866,00 Punkten, nach 18 829,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 18 884,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 756,77 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,979 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 18 513,10 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.06.2024, einen Stand von 19 210,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 461,87 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 3,68 Prozent auf 3,66 USD), Enphase Energy (+ 3,61 Prozent auf 108,39 USD), NVIDIA (+ 3,05 Prozent auf 111,40 USD), Arm (+ 2,89 Prozent auf 130,90 USD) und ASML (+ 2,42 Prozent auf 769,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CSX (-2,12 Prozent auf 32,80 USD), Copart (-2,06 Prozent auf 48,49 USD), O Reilly Automotive (-2,04 Prozent auf 1 106,38 USD), Automatic Data Processing (-2,03 Prozent auf 273,59 USD) und Fastenal (-1,95 Prozent auf 67,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 457 154 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at