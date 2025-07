NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

NASDAQ 100-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,59 Prozent auf 22 991,20 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,793 Prozent auf 23 036,86 Punkte an der Kurstafel, nach 22 855,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 051,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 22 913,49 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 21 631,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 18 830,23 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, bei 20 386,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,61 Prozent aufwärts. Bei 23 051,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,42 Prozent auf 155,63 USD), JDcom (+ 4,29 Prozent auf 32,12 USD), NVIDIA (+ 3,79) Prozent auf 170,29 USD), Lucid (+ 3,30 Prozent auf 2,35 USD) und PDD (+ 3,13 Prozent auf 105,62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-3,93 Prozent auf 40,33 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,55 Prozent auf 550,34 USD), Charter A (-3,50 Prozent auf 385,64 USD), Copart (-2,86 Prozent auf 45,78 USD) und Biogen (-2,82 Prozent auf 129,35 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32 820 047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,428 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

