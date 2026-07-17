NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:59 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,90 Prozent auf 28 764,63 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,96 Prozent schwächer bei 28 457,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 025,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28 764,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 231,32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 2,40 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 29 670,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 26 672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Wert von 23 081,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,12 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 2,88 Prozent auf 176,71 USD), Lumentum (+ 2,32 Prozent auf 722,60 USD), Palo Alto Networks (+ 2,23 Prozent auf 361,88 USD), Sandisk (+ 1,98 Prozent auf 1 439,00 USD) und Cisco (+ 1,92 Prozent auf 111,76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intuitive Surgical (-12,92 Prozent auf 350,36 USD), Cadence Design Systems (-9,87 Prozent auf 328,67 USD), Synopsys (-8,14 Prozent auf 383,09 USD), Netflix (-7,48 Prozent auf 68,79 USD) und Astera Labs (-6,22 Prozent auf 299,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 906 791 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Comcast-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at