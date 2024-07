NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent fester bei 17 996,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,399 Prozent auf 17 808,04 Punkte an der Kurstafel, nach 17 879,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 802,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 999,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 16 735,02 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Stand von 16 240,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 787,92 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 21,88 Prozent. Bei 18 035,00 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit QC (+ 28,21 Prozent auf 0,50 USD), Century Aluminum (+ 12,42 Prozent auf 18,74 USD), Donegal Group B (+ 4,92) Prozent auf 11,30 USD), Ultralife Batteries (+ 4,59 Prozent auf 10,72 USD) und New York Community Bancorp (+ 4,48 Prozent auf 3,39 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-45,50 Prozent auf 0,02 USD), Arundel (-29,55 Prozent auf 0,16 CHF), Big 5 Sporting Goods (-13,80 Prozent auf 2,41 USD), Nektar Therapeutics (-9,02 Prozent auf 1,11 USD) und Cutera (-8,67 Prozent auf 1,37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 879 478 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,096 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,99 Prozent, die höchste im Index.

