NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen

Am Mittwoch legt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,04 Prozent auf 17 812,21 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,200 Prozent stärker bei 17 663,38 Punkten, nach 17 628,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17 556,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 832,70 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 17 631,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wies der NASDAQ Composite 17 862,23 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Stand von 13 710,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 20,63 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 6,27 Prozent auf 3,48 USD), Corcept Therapeutics (+ 5,64 Prozent auf 41,95 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,36 Prozent auf 4,55 USD), Bassett Furniture Industries (+ 4,31 Prozent auf 14,76 USD) und Nortech Systems (+ 3,85 Prozent auf 12,40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cerus (-6,35 Prozent auf 1,85 USD), Sify (-5,69 Prozent auf 0,42 USD), VOXX International A (-5,33 Prozent auf 5,86 USD), Amtech Systems (-4,11 Prozent auf 6,06 USD) und Omnicell (-3,90 Prozent auf 43,17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13 601 290 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

