NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Am Freitag klettert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,80 Prozent auf 15 893,47 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,34 Prozent auf 15 821,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15 611,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 893,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 770,72 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 3,23 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 315,70 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, einen Stand von 15 455,36 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Wert von 11 854,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,64 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Exponent (+ 22,14 Prozent auf 97,32 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10,37 Prozent auf 172,17 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 10,23) Prozent auf 174,11 USD), Columbia Sportswear (+ 5,95 Prozent auf 83,71 USD) und Cutera (+ 5,39 Prozent auf 2,15 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Intel (-12,18 Prozent auf 30,84 USD), Old Dominion Freight Line (-6,55 Prozent auf 183,77 USD), VOXX International A (-6,55 Prozent auf 6,56 USD), Atrion (-5,95 Prozent auf 398,97 USD) und Arundel (-5,56 Prozent auf 0,17 CHF).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 215 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,831 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at