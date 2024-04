NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr 0,82 Prozent auf 16 411,33 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,867 Prozent höher bei 16 418,57 Punkten, nach 16 277,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 405,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 451,08 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,087 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 04.03.2024, bei 16 207,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 510,30 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 126,33 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,14 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AngioDynamics (+ 15,95 Prozent auf 7,05 USD), Atrion (+ 6,36 Prozent auf 405,31 USD), MicroStrategy (+ 6,28 Prozent auf 1 706,93 USD), Landec (+ 4,88 Prozent auf 6,45 USD) und Nektar Therapeutics (+ 4,81 Prozent auf 1,09 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-27,88 Prozent auf 3,57 USD), Resources Connection (-7,57 Prozent auf 11,35 USD), Schnitzer Steel Industries (-5,16 Prozent auf 19,11 USD), Donegal Group B (-3,44 Prozent auf 12,90 USD) und Ebix (-2,10 Prozent auf 0,88 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Anglo American-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 003 049 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,889 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at