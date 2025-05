Zuversicht in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende deutlich zu

Der NASDAQ Composite schoss am Montagabend in die Höhe.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 4,35 Prozent fester bei 18 708,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 4,16 Prozent stärker bei 18 674,55 Punkten, nach 17 928,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 710,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 472,71 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 16 724,46 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 12.02.2025, bei 19 649,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Wert von 16 340,87 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 2,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 22,40 Prozent auf 1,53 USD), Nektar Therapeutics (+ 21,42 Prozent auf 0,71 USD), Forward Air (+ 16,61 Prozent auf 19,03 USD), Steven Madden (+ 14,93 Prozent auf 26,41 USD) und MKS Instruments (+ 13,37 Prozent auf 90,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Elbit Systems (-9,16 Prozent auf 380,51 USD), Royal Gold (-7,34 Prozent auf 170,87 USD), MarketAxess (-5,63 Prozent auf 218,09 USD), Donegal Group B (-4,89 Prozent auf 16,55 USD) und Microstrategy (-2,68 Prozent auf 404,90 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 55 497 667 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,916 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

