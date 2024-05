NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

In New York ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent fester bei 16 816,72 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,350 Prozent tiefer bei 16 736,10 Punkten, nach 16 794,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 719,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 817,34 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 282,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 580,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 12 657,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 13,89 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 16 823,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Powell Industries (+ 10,66 Prozent auf 182,76 USD), Ebix (+ 7,81 Prozent auf 0,48 USD), EXACT Sciences (+ 5,57 Prozent auf 53,84 USD), American Superconductor (+ 4,39 Prozent auf 14,97 USD) und Omnicell (+ 3,35 Prozent auf 31,76 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-12,75 Prozent auf 2,19 USD), Forward Air (-12,30 Prozent auf 11,84 USD), Nordson (-8,83 Prozent auf 244,72 USD), AmeriServ Financial (-6,99 Prozent auf 2,66 USD) und PetMed Express (-6,71 Prozent auf 4,31 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 519 572 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,876 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

