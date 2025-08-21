Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 21.08.2025 18:03:36

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Donnerstagmittag abwärts.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,45 Prozent auf 21 077,41 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,285 Prozent auf 21 112,52 Punkte an der Kurstafel, nach 21 172,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 21 198,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 033,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 21.07.2025, mit 20 974,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18 872,64 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2024, den Stand von 17 918,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nordson (+ 5,54 Prozent auf 225,35 USD), LSI Industries (+ 5,13 Prozent auf 20,29 USD), Myriad Genetics (+ 4,97 Prozent auf 5,81 USD), Anika Therapeutics (+ 4,60 Prozent auf 8,76 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 4,43 Prozent auf 18,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-14,96 Prozent auf 1,99 USD), ScanSource (-6,23 Prozent auf 39,88 USD), Amtech Systems (-4,36 Prozent auf 5,60 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,19 Prozent auf 6,18 USD) und SurModics (-3,31 Prozent auf 35,68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 304 569 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 11,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Myriad Genetics Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 4,98 1,22% Amtech Systems Inc.
Anika Therapeutics Inc. 7,15 0,70% Anika Therapeutics Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 37,13 -0,99% Cogent Communications Holdings Inc
LSI Industries Inc. 15,90 0,63% LSI Industries Inc.
Modine Manufacturing Co. 115,15 -0,39% Modine Manufacturing Co.
Myriad Genetics Inc. 4,68 0,00% Myriad Genetics Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,04 1,78% Nissan Motor Co. Ltd.
Nordson Corp. 190,70 4,24% Nordson Corp.
NVIDIA Corp. 150,74 0,57% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 5,45 0,00% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
ScanSource Inc. 36,40 2,25% ScanSource Inc.
SurModics Inc. 31,20 0,00% SurModics Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) 15,30 2,34% Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Upbound Group Inc Registered Shs 20,60 0,98% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 063,37 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:24 Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot
20.08.25 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Zurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen