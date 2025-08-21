Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Donnerstagmittag abwärts.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,45 Prozent auf 21 077,41 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,285 Prozent auf 21 112,52 Punkte an der Kurstafel, nach 21 172,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 21 198,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 033,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 21.07.2025, mit 20 974,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18 872,64 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2024, den Stand von 17 918,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nordson (+ 5,54 Prozent auf 225,35 USD), LSI Industries (+ 5,13 Prozent auf 20,29 USD), Myriad Genetics (+ 4,97 Prozent auf 5,81 USD), Anika Therapeutics (+ 4,60 Prozent auf 8,76 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 4,43 Prozent auf 18,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-14,96 Prozent auf 1,99 USD), ScanSource (-6,23 Prozent auf 39,88 USD), Amtech Systems (-4,36 Prozent auf 5,60 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,19 Prozent auf 6,18 USD) und SurModics (-3,31 Prozent auf 35,68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 304 569 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 11,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at