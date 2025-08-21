Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Index im Fokus
|
21.08.2025 18:03:36
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus
Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,45 Prozent auf 21 077,41 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,285 Prozent auf 21 112,52 Punkte an der Kurstafel, nach 21 172,86 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 21 198,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 033,06 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 21.07.2025, mit 20 974,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18 872,64 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2024, den Stand von 17 918,99 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nordson (+ 5,54 Prozent auf 225,35 USD), LSI Industries (+ 5,13 Prozent auf 20,29 USD), Myriad Genetics (+ 4,97 Prozent auf 5,81 USD), Anika Therapeutics (+ 4,60 Prozent auf 8,76 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 4,43 Prozent auf 18,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-14,96 Prozent auf 1,99 USD), ScanSource (-6,23 Prozent auf 39,88 USD), Amtech Systems (-4,36 Prozent auf 5,60 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,19 Prozent auf 6,18 USD) und SurModics (-3,31 Prozent auf 35,68 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 304 569 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 11,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.mehr Nachrichten
|
18:03
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
20.08.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.08.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.08.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.08.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite legt schlussendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu Myriad Genetics Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|4,98
|1,22%
|Anika Therapeutics Inc.
|7,15
|0,70%
|Cogent Communications Holdings Inc
|37,13
|-0,99%
|LSI Industries Inc.
|15,90
|0,63%
|Modine Manufacturing Co.
|115,15
|-0,39%
|Myriad Genetics Inc.
|4,68
|0,00%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,04
|1,78%
|Nordson Corp.
|190,70
|4,24%
|NVIDIA Corp.
|150,74
|0,57%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|5,45
|0,00%
|ScanSource Inc.
|36,40
|2,25%
|SurModics Inc.
|31,20
|0,00%
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|15,30
|2,34%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|20,60
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 063,37
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.