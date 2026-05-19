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Kursentwicklung 19.05.2026 22:34:19

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach

So bewegte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel letztendlich 0,84 Prozent auf 25 870,71 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,641 Prozent leichter bei 25 923,49 Punkten, nach 26 090,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26 050,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 701,44 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24 468,48 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 22 682,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 215,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Trend Micro (+ 25,07 Prozent auf 41,40 USD), Agilysys (+ 12,45 Prozent auf 78,94 USD), Cerus (+ 11,11 Prozent auf 2,70 USD), AXT (+ 6,61 Prozent auf 112,88 USD) und Century Aluminum (+ 6,41 Prozent auf 58,44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-8,04 Prozent auf 3,95 USD), Innodata (-6,89 Prozent auf 88,19 USD), Century Casinos (-6,52 Prozent auf 1,29 USD), Akamai (-6,25 Prozent auf 141,34 USD) und American Superconductor (-6,10 Prozent auf 47,09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 808 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,05 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

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Akamai Inc. 121,36 0,15% Akamai Inc.
American Superconductor Corp 40,42 0,30% American Superconductor Corp
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