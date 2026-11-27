Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 15:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,76 Prozent auf 23 765,24 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 23 958,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23 585,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 23 726,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 961,28 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 477,81 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 26 541,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 214,69 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,28 Prozent zu. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Casinos (+ 9,76 Prozent auf 0,28 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,49 Prozent auf 2,01 USD), CRESUD (+ 7,43 Prozent auf 8,82 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,49 Prozent auf 28,39 USD) und Century Aluminum (+ 5,13 Prozent auf 31,05 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-14,70 Prozent auf 0,30 USD), Vertex Pharmaceuticals (-10,16 Prozent auf 506,81 USD), PetMed Express (-5,21 Prozent auf 0,85 USD), inTest (-3,87 Prozent auf 10,69 USD) und Compugen (-3,83 Prozent auf 1,89 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 573 945 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,708 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 22,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at