NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite letztendlich schwächer

Am Montag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,56 Prozent im Minus bei 26 186,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,19 Prozent auf 26 018,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26 333,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 329,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 992,55 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 14.08.2026, mit 26 729,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25 888,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 141,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 11,83 Prozent auf 2,08 USD), Myriad Genetics (+ 10,82 Prozent auf 3,79 USD), Nice Systems (+ 8,67 Prozent auf 106,69 USD), Hooker Furniture (+ 8,65 Prozent auf 13,94 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-11,90 Prozent auf 57,06 USD), Lattice Semiconductor (-11,07 Prozent auf 106,50 USD), MKS Instruments (-10,49 Prozent auf 239,27 USD), TTM Technologies (-10,46 Prozent auf 113,22 USD) und FormFactor (-10,45 Prozent auf 102,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 997 240 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,553 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at