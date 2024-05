NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

Am Mittwoch fällt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,25 Prozent auf 16 977,12 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,826 Prozent leichter bei 16 879,35 Punkten in den Handel, nach 17 019,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16 989,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 873,97 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,066 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 983,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 091,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 12 975,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 17 032,66 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SurModics (+ 19,89 Prozent auf 42,08 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 7,89 Prozent auf 9,44 USD), TransAct Technologies (+ 7,49 Prozent auf 3,59 USD), Taylor Devices (+ 5,69 Prozent auf 48,45 USD) und Cutera (+ 5,45 Prozent auf 2,13 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Metalink (-96,90 Prozent auf 0,01 USD), Emmis Communications A (-58,42 Prozent auf 2,00 USD), Nektar Therapeutics (-8,33 Prozent auf 1,38 USD), Sangamo Therapeutics (-8,06 Prozent auf 0,57 USD) und EXACT Sciences (-5,93 Prozent auf 44,23 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6 701 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,946 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at