NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Wenig Veränderung war am fünften Tag der Woche in New York zu beobachten.

Am Freitag ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 14 972,76 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,206 Prozent auf 15 001,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 970,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 15 047,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 931,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,80 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 14 533,40 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.10.2023, einen Stand von 13 574,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 11 001,10 Punkte.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Trinity Biotech (+ 11,60 Prozent auf 0,49 USD), EMCORE (+ 11,40 Prozent auf 0,56 USD), Arundel (+ 8,82 Prozent auf 0,11 CHF), Geospace Technologies (+ 7,26 Prozent auf 14,04 USD) und Lifetime Brands (+ 5,86 Prozent auf 8,13 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Cutera (-13,23 Prozent auf 3,74 USD), Enzon Pharmaceuticals (-12,39 Prozent auf 0,09 USD), Agenus (-10,43 Prozent auf 0,64 USD), MicroStrategy (-9,45 Prozent auf 485,53 USD) und Baiducom (-7,00 Prozent auf 109,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 186 246 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,640 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Alliance Resource Partners LP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 43,34 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at