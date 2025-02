NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Am Freitag gewann der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,41 Prozent auf 20 026,77 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent stärker bei 19 956,82 Punkten, nach 19 945,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 932,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 045,76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,82 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 14.01.2025, bei 19 044,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, wies der NASDAQ Composite 19 107,65 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 14.02.2024, den Stand von 15 859,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3,87 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20 118,61 Punkten. Bei 18 831,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Amtech Systems (+ 19,18 Prozent auf 5,84 USD), Cutera (+ 14,88 Prozent auf 0,48 USD), Wynn Resorts (+ 10,38 Prozent auf 88,82 USD), Nektar Therapeutics (+ 10,18 Prozent auf 0,98 USD) und Donegal Group B (+ 7,07 Prozent auf 15,45 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen PDF Solutions (-18,16 Prozent auf 22,98 USD), Dorel Industries (-9,40 Prozent auf 3,04 USD), Geron (-8,24 Prozent auf 2,56 USD), Applied Materials (-8,18 Prozent auf 169,20 USD) und SMC (-6,98 Prozent auf 346,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 55 637 274 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,463 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at