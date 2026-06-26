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NASDAQ Composite-Marktbericht 26.06.2026 22:34:36

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge

Der NASDAQ Composite notierte am Abend im Minus.

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,24 Prozent tiefer bei 25 297,62 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,998 Prozent leichter bei 25 105,41 Punkten, nach 25 358,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 014,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 491,37 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 4,48 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 26 656,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 21 408,08 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 20 167,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,80 Prozent auf 7,49 USD), BlackBerry (+ 10,25 Prozent auf 11,40 USD), Blackbaud (+ 9,97) Prozent auf 29,23 USD), Myriad Genetics (+ 8,29 Prozent auf 5,88 USD) und Manhattan Associates (+ 7,80 Prozent auf 137,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-31,40 Prozent auf 2,60 USD), ON Semiconductor (-23,66 Prozent auf 90,65 USD), FormFactor (-12,11 Prozent auf 130,74 USD), Modine Manufacturing (-9,76 Prozent auf 255,99 USD) und Microvision (-9,71 Prozent auf 0,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 112 567 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,233 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

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Apple Inc. 250,75 3,62% Apple Inc.
Blackbaud Inc. 25,60 10,34% Blackbaud Inc.
BlackBerry Ltd 9,94 11,19% BlackBerry Ltd
FormFactor Inc. 124,50 -3,97% FormFactor Inc.
Manhattan Associates Inc. 113,15 1,39% Manhattan Associates Inc.
Microvision Inc. 0,25 -9,66% Microvision Inc.
Modine Manufacturing Co. 222,20 -10,51% Modine Manufacturing Co.
Myriad Genetics Inc. 5,01 5,96% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 169,80 -1,20% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 79,19 -23,91% ON Semiconductor Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 6,53 11,43% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,92 -0,76% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 385,80 -2,92% SMC Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 72,58 -3,74% Strategy (ex MicroStrategy)

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