NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,75 Prozent schwächer bei 26 028,46 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 26 289,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 225,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 310,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 989,54 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 468,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 753,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 211,10 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,02 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 8,32 Prozent auf 7,94 USD), TransAct Technologies (+ 7,54 Prozent auf 3,85 USD), Cogent Communications (+ 7,34 Prozent auf 17,69 USD), SMC (+ 6,11 Prozent auf 442,86 USD) und HealthStream (+ 4,54 Prozent auf 23,73 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-10,68 Prozent auf 110,56 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-10,38 Prozent auf 625,79 USD), Powell Industries (-10,22 Prozent auf 262,75 USD), Ballard Power (-9,21 Prozent auf 4,04 USD) und American Superconductor (-9,14 Prozent auf 50,03 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 794 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at