NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Verluste

Aktuell herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 16 247,46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,066 Prozent schwächer bei 16 264,21 Punkten in den Handel, nach 16 274,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16 264,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 213,51 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 628,95 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 04.12.2023, einen Stand von 14 185,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 11 689,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,03 Prozent. Bei 16 302,24 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 100,00 Prozent auf 0,00 USD), MicroStrategy (+ 17,72 Prozent auf 1 270,67 USD), Nektar Therapeutics (+ 13,03 Prozent auf 0,88 USD), Compugen (+ 9,66 Prozent auf 2,90 USD) und Mercantile Bank (+ 7,28 Prozent auf 39,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-16,11 Prozent auf 0,07 USD), New York Community Bancorp (-16,06 Prozent auf 2,98 USD), Computer Programs and Systems (-12,24 Prozent auf 8,07 USD), Cutera (-9,75 Prozent auf 2,18 USD) und Sangamo Therapeutics (-8,56 Prozent auf 1,02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 090 242 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,844 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 73,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at