Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent höher bei 19 075,26 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,436 Prozent auf 19 109,32 Punkte an der Kurstafel, nach 19 026,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 966,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 286,02 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 954,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.11.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 19 175,58 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 26.02.2024, bei 15 976,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 1,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 18 831,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ceva (+ 18,28 Prozent auf 38,44 USD), Intuit (+ 12,58 Prozent auf 625,51 USD), Innodata (+ 10,43 Prozent auf 64,17 USD), Microvision (+ 9,16 Prozent auf 1,43 USD) und PDF Solutions (+ 7,74 Prozent auf 23,67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geron (-32,07 Prozent auf 1,61 USD), OraSure Technologies (-23,50 Prozent auf 3,06 USD), Big 5 Sporting Goods (-12,41 Prozent auf 1,20 USD), United Therapeutics (-10,80 Prozent auf 318,89 USD) und Nektar Therapeutics (-10,38 Prozent auf 0,78 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61 077 160 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,531 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at