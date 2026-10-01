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Index-Performance im Blick 01.10.2026 20:04:13

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Am Donnerstag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,17 Prozent fester bei 26 907,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,489 Prozent auf 26 992,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 861,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 014,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 733,89 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,106 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 26 099,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 040,03 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 22 755,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 15,80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 13,55 Prozent auf 74,67 USD), Synopsys (+ 13,53 Prozent auf 493,80 USD), Cogent Communications (+ 7,83 Prozent auf 8,40 USD), United Therapeutics (+ 7,37 Prozent auf 581,81 USD) und CIENA (+ 7,33 Prozent auf 377,62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-8,07 Prozent auf 15,94 USD), Repligen (-6,58 Prozent auf 179,58 USD), Digi International (-4,04 Prozent auf 73,15 USD), IMAX (-3,87 Prozent auf 52,68 USD) und TransAct Technologies (-3,51 Prozent auf 4,67 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 095 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,838 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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CIENA Corp. 338,20 0,42% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 8,23 5,65% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 8,25 0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
Digi International 65,00 0,00% Digi International
Donegal Group Inc. (B) 16,86 -2,77% Donegal Group Inc. (B)
IMAX Corp. 46,40 -0,43% IMAX Corp.
Innodata Inc. 63,70 -0,47% Innodata Inc.
NVIDIA Corp. 206,10 0,32% NVIDIA Corp.
Repligen Corp. 156,70 -0,60% Repligen Corp.
Richardson Electronics Ltd. 18,56 4,68% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,35 -1,47% SIGA Technologies Inc.
Synopsys Inc. 436,50 0,00% Synopsys Inc.
TransAct Technologies Inc. 4,61 -4,75% TransAct Technologies Inc.
United Therapeutics Corp. 506,00 0,04% United Therapeutics Corp.

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