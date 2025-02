NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt am Mittag

Der NASDAQ Composite verliert am Mittag an Wert.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ 0,89 Prozent tiefer bei 19 878,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,135 Prozent auf 20 029,19 Punkte an der Kurstafel, nach 20 056,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 795,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 041,15 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 19 630,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 966,14 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 20.02.2024, bei 15 630,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. Bei 20 118,61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. 18 831,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell PDF Solutions (+ 8,86 Prozent auf 23,96 USD), Repligen (+ 6,37 Prozent auf 160,33 USD), LKQ (+ 4,75 Prozent auf 41,27 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 4,60 Prozent auf 68,63 USD) und USANA Health Sciences (+ 3,94 Prozent auf 32,43 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nice Systems (-15,66 Prozent auf 150,55 USD), Innodata (-13,24 Prozent auf 51,64 USD), DXP Enterprises (-10,30 Prozent auf 92,31 USD), Microvision (-10,29 Prozent auf 1,57 USD) und American Superconductor (-10,21 Prozent auf 28,24 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10 889 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at