NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite im Minus

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,08 Prozent leichter bei 16 264,42 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,907 Prozent schwächer bei 16 293,03 Punkten, nach 16 442,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 341,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 203,94 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,127 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, den Wert von 16 265,64 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 14 972,76 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 11 929,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cerus (+ 5,01 Prozent auf 1,78 USD), Nektar Therapeutics (+ 3,80 Prozent auf 1,64 USD), Anglo American (+ 3,67 Prozent auf 22,02 GBP), AmeriServ Financial (+ 2,99 Prozent auf 2,41 USD) und Trend Micro (+ 2,55 Prozent auf 8 111,00 JPY). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Artificial Life (-99,00 Prozent auf 0,00 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,99 Prozent auf 5,87 USD), Comtech Telecommunications (-7,52 Prozent auf 2,46 USD), Richardson Electronics (-7,16 Prozent auf 9,99 USD) und Taylor Devices (-6,37 Prozent auf 48,08 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 592 372 Aktien gehandelt. Mit 2,944 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

