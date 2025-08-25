Börse New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,22 Prozent auf 21 449,29 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,140 Prozent auf 21 466,47 Punkte an der Kurstafel, nach 21 496,53 Punkten am Vortag.

Bei 21 572,18 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 400,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 108,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 737,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 877,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,25 Prozent nach oben. Bei 21 803,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 12,14 Prozent auf 0,94 USD), Bassett Furniture Industries (+ 10,22 Prozent auf 17,80 USD), Century Casinos (+ 9,60 Prozent auf 2,74 USD), OraSure Technologies (+ 4,67 Prozent auf 3,14 USD) und 3D Systems (+ 3,81 Prozent auf 2,18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), Nissan Motor (-7,46 Prozent auf 2,11 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,22 Prozent auf 42,00 USD), Sangamo Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,55 USD) und Richardson Electronics (-5,98 Prozent auf 9,43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 098 793 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

