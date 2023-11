NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert schlussendlich

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 13 650,41 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 13 660,22 Zählern und damit 0,149 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 639,86 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 573,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 684,87 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 13 431,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 884,32 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 10 616,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 31,42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Radcom (+ 8,75 Prozent auf 8,20 USD), USCorp (+ 8,33 Prozent auf 0,00 USD), SurModics (+ 7,36 Prozent auf 33,24 USD), Take Two (+ 5,21 Prozent auf 143,47 USD) und Nortech Systems (+ 4,88 Prozent auf 8,39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Arundel (-30,56 Prozent auf 0,15 CHF), Ebix (-13,54 Prozent auf 4,89 USD), Cutera (-12,26 Prozent auf 3,22 USD), Sangamo Therapeutics (-9,52 Prozent auf 0,38 USD) und Nektar Therapeutics (-8,76 Prozent auf 0,50 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 394 502 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert mit 2,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at