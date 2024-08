NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 17 631,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,444 Prozent schwächer bei 17 516,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 594,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 17 674,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 502,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,99 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 18 509,34 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 16 698,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 474,63 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 19,41 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell FreightCar America (+ 13,42 Prozent auf 5,07 USD), VOXX International A (+ 12,64 Prozent auf 3,12 USD), SIGA Technologies (+ 9,04 Prozent auf 10,49 USD), Cutera (+ 9,01 Prozent auf 0,82 USD) und Dixie Group (+ 7,90 Prozent auf 0,89 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Repligen (-9,26 Prozent auf 147,55 USD), Landec (-3,85 Prozent auf 5,75 USD), Neogen (-3,81 Prozent auf 16,15 USD), Donegal Group B (-3,71 Prozent auf 12,20 USD) und Timberland Bancorp (-2,97 Prozent auf 28,46 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 50 940 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,069 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at