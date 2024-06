NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Kaum verändert zeigte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 17 862,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,001 Prozent leichter bei 17 856,76 Punkten in den Handel, nach 17 857,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 890,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 796,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der NASDAQ Composite 16 685,97 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 16 103,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 689,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 20,97 Prozent zu Buche. Bei 17 935,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 87,56 Prozent auf 4,07 USD), Ebix (+ 46,15 Prozent auf 0,19 USD), Patterson Companies (+ 11,07) Prozent auf 25,38 USD), Amkor Technology (+ 9,33 Prozent auf 40,09 USD) und Ballard Power (+ 6,84 Prozent auf 3,75 CAD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-11,76 Prozent auf 0,15 USD), Innodata (-8,72 Prozent auf 13,82 USD), Microvision (-8,30 Prozent auf 0,89 USD), Sify (-7,48 Prozent auf 0,37 USD) und Cerus (-6,63 Prozent auf 1,69 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58 544 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,065 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at