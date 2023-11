NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 14 113,67 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,262 Prozent auf 14 066,88 Punkte an der Kurstafel, nach 14 103,84 Punkten am Vortag.

Bei 14 130,45 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 033,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,68 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 567,98 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 13 474,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 183,66 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 35,88 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 19 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Nice Systems (+ 8,97 Prozent auf 195,15 USD), Intel (+ 6,75 Prozent auf 43,35 USD), Donegal Group B (+ 4,60 Prozent auf 13,64 USD) und Intuitive Surgical (+ 3,66 Prozent auf 303,95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ebix (-18,37 Prozent auf 4,62 USD), Trinity Biotech (-7,69 Prozent auf 0,40 USD), Ultralife Batteries (-7,06 Prozent auf 7,37 USD), Americas Car-Mart (-5,70 Prozent auf 77,10 USD) und Innodata (-5,55 Prozent auf 8,68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 260 372 Aktien gehandelt. Mit 2,688 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,41 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

Redaktion finanzen.at