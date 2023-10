NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,33 Prozent auf 13 263,50 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 13 217,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 219,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 364,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 204,08 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 031,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 13 787,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wies der NASDAQ Composite 10 575,62 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 27,69 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ultralife Batteries (+ 15,68 Prozent auf 11,29 USD), Innodata (+ 8,21 Prozent auf 9,23 USD), NVIDIA (+ 3,27 Prozent auf 449,24 USD), EMCORE (+ 2,84 Prozent auf 0,49 USD) und Cumulus Media A (+ 2,75 Prozent auf 5,23 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Arundel (-23,73 Prozent auf 0,18 CHF), Ebix (-8,91 Prozent auf 9,00 USD), Trinity Biotech (-7,17 Prozent auf 0,68 USD), Cutera (-6,81 Prozent auf 5,61 USD) und BlackBerry (-6,26 Prozent auf 4,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 805 164 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,533 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die New York Community Bancorp-Aktie hat mit 2,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at