NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Der NASDAQ Composite verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Zum Handelsende gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,32 Prozent auf 15 360,29 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,536 Prozent auf 15 393,05 Punkte an der Kurstafel, nach 15 310,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 333,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 438,85 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 22.12.2023, einen Stand von 14 992,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 983,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11 140,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,03 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 438,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 36,36 Prozent auf 0,15 CHF), Innodata (+ 15,70 Prozent auf 10,02 USD), Comtech Telecommunications (+ 15,30 Prozent auf 7,76 USD), Ebix (+ 9,50 Prozent auf 2,65 USD) und EMCORE (+ 9,04 Prozent auf 0,59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Gilead Sciences (-10,15 Prozent auf 78,43 USD), Evercel (-5,94 Prozent auf 0,95 USD), Nektar Therapeutics (-4,62 Prozent auf 0,51 USD), Corcept Therapeutics (-3,52 Prozent auf 23,56 USD) und Landec (-2,99 Prozent auf 6,82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 091 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,719 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at