NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite ging im Plus aus dem Handelstag.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,47 Prozent höher bei 17 877,79 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,871 Prozent auf 17 772,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 619,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 941,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 700,27 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 17 997,35 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.05.2024, einen Stand von 16 736,03 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 23.08.2023, den Stand von 13 721,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 21,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit MicroStrategy (+ 12,11 Prozent auf 150,01 USD), Nektar Therapeutics (+ 12,03 Prozent auf 1,35 USD), Powell Industries (+ 8,29 Prozent auf 192,78 USD), Ballard Power (+ 8,15 Prozent auf 1,99 USD) und Flushing Financial (+ 8,03 Prozent auf 14,53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-8,25 Prozent auf 4,34 USD), Intuit (-6,83 Prozent auf 619,85 USD), OSI Systems (-2,77 Prozent auf 150,00 USD), Computer Programs and Systems (-2,55 Prozent auf 12,21 USD) und Consumer Portfolio Services (-2,10 Prozent auf 8,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 58 881 914 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,093 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Ebix-Aktie verzeichnet mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index.

