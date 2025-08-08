Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht Gewinne

Für den NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,01 Prozent auf 21 457,98 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,347 Prozent auf 21 316,37 Punkte an der Kurstafel, nach 21 242,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21 458,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 284,97 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20 418,46 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 17 928,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 660,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 11,29 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 458,79 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 8,59 Prozent auf 44,90 USD), Nissan Motor (+ 8,46 Prozent auf 2,26 USD), Gilead Sciences (+ 8,46 Prozent auf 119,61 USD), Synaptics (+ 7,12 Prozent auf 63,95 USD) und DXP Enterprises (+ 5,56 Prozent auf 110,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Geospace Technologies (-19,69 Prozent auf 13,91 USD), Cogent Communications (-13,92 Prozent auf 30,42 USD), PDF Solutions (-12,22 Prozent auf 19,47 USD), Computer Programs and Systems (-10,81 Prozent auf 18,90 USD) und Century Casinos (-7,47 Prozent auf 2,23 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 718 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,48 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at