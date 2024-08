NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Freitag schlussendlich

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,51 Prozent aufwärts auf 16 745,30 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,141 Prozent tiefer bei 16 636,52 Punkten, nach 16 660,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 789,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 574,57 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 6,57 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18 429,29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 346,26 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 09.08.2023, einen Wert von 13 722,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13,40 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Computer Programs and Systems (+ 24,46 Prozent auf 12,57 USD), TransAct Technologies (+ 15,20 Prozent auf 4,32 USD), Innodata (+ 13,28 Prozent auf 18,55 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,35 Prozent auf 1,02 USD) und Akamai (+ 10,86 Prozent auf 101,51 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Cutera (-32,13 Prozent auf 0,76 USD), inTest (-11,75 Prozent auf 6,76 USD), 3D Systems (-8,86 Prozent auf 2,47 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,84 Prozent auf 4,95 USD) und Nektar Therapeutics (-8,26 Prozent auf 1,11 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 257 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

