NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite verbuchte am Montagabend Zuwächse.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent stärker bei 20 369,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,428 Prozent auf 20 360,15 Punkte an der Kurstafel, nach 20 273,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 266,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 418,31 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, bei 19 113,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 322,99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 732,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,65 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 20 418,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Astro-Med (+ 24,62 Prozent auf 11,59 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 19,33 Prozent auf 1,42 USD), Lifetime Brands (+ 17,24 Prozent auf 5,10 USD), Dorel Industries (+ 13,18 Prozent auf 1,12 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 11,41 Prozent auf 1,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Century Casinos (-11,13 Prozent auf 2,12 USD), Geospace Technologies (-10,26 Prozent auf 14,26 USD), Hooker Furniture (-10,11 Prozent auf 10,58 USD), Geron (-5,37 Prozent auf 1,41 USD) und Taylor Devices (-4,99 Prozent auf 43,40 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48 756 414 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,278 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Integra LifeSciences-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

